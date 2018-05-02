HBO продлил сериал "Мир Дикого Запада" на третий сезон
15:12, 02 мая 2018Мир
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Создатели сериала пока не рассказывают идей касательно следующего сезона, как и не называют дату начала съемок.
Сериал продлен на третий сезон / фото FanSerials.pro
Телеканал HBO подтвердил третий сезон сериала "Мир Дикого Запада".
Он стал вторым самым успешным проектом после Игры престолов, сообщает телеканал.
В данное время выходит второй сезон сериала. В новом сезоне рассказывается история других парков, которых в общей сложности шесть, поэтому третий сезон может продолжить эту линию.
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Создатели сериала пока не рассказывают идей касательно следующего сезона, как и не называют дату начала съемок. Его премьера может состоятся в 2019 году после выхода последнего сезона Игры престолов.
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