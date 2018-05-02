Против Харви Вайнштейна подали иск об изнасиловании

Помощница продюсера сериала "Марко Поло" Александра Каноса утверждает, что Вайнштейн в 2014–2015 годах принуждал ее к сексу, а во время нахождения в Малайзии изнасиловал.

Помощница продюсера сериала «Марко Поло» Александра Каноса подала в суд в Манхэттене иск против Харви Вайнштейна.

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В нем Каноса обвиняет продюсера в изнасиловании, физическом насилии и оскорблении, сообщает CNN.

Александра Каноса утверждает, что Харви Вайнштейн в 2014–2015 годах принуждал ее к сексу, а во время нахождения в Малайзии изнасиловал. По ее словам, продюсер «постоянно угрожал ей» и «давал понять, что если она не подчинится его желанию или расскажет о его поведении, ей грозит увольнение и лишение возможности работать в шоу-бизнесе».

Как сообщал УНИАН, секс-скандал, в центре которого оказался Харви Вайнштейн, разгорелся в прошлом октябре. Изначально он касался только продюсера, но потом известные и неизвестные женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.