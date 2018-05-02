Муж Кардашьян заявил, что рабство чернокожих было их выбором

Американский рэпер Канье Уэст высказался в том смысле, что порабощение чернокожих, продолжавшееся в Северной Америке на протяжении нескольких веков, можно расценивать как личный выбор рабов.

Американский рэпер Канье Уэст высказался в том смысле, что порабощение чернокожих, продолжавшееся в Северной Америке на протяжении нескольких веков, можно расценивать как личный выбор рабов.

"Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет… 400 лет? Это звучит как выбор", - сказал артист в интервью развлекательному сайту TMZ.

В последние дни Канье Уэст привлек к себе много внимания своими выступлениями в поддержку президента Дональда Трампа, передат Русская служба BBC.

Большинство американских артистов (судя по их публичным высказываниям) и большинство афроамериканцев (судя по результатам выборов 2016 года и последующим опросам) к Трампу относятся в разной степени негативно.

Африканцы насильственно ввозились в Северную Америку, как в колониальный период, так и после провозглашения независимости США, на протяжении XVII, XVIII и XIX веков и продавались в качестве рабов.

Из последующих довольно запутанных объяснений Уэста можно заключить, что он говорил о психологических последствиях рабства, с которыми афроамериканцы живут до сих пор.

"Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово "тюрьма", потому что рабство слишком прямо относится к идее чернокожих. Как холокост - это евреи, так рабство - это чернокожие", - сказал он.

Уже во время онлайн-трансляции рэпер и супруг звезды реалити-шоу Ким Кардашьян встретил гневную отповедь со стороны одного из афроамериканских сотрудников TMZ, Вэна Лэйтана. Тот сказал, что слова Канье Уэста изобличают "отсутствие мысли".

"Ты имеешь право верить, во что хочешь, но есть факты, и за всем, что ты сейчас сказал, стоят последствия в реальном мире, в реальной жизни, - обратился к нему Лэйтан. - Нам приходится иметь дело с маргинализацией, вызванной 400 годами рабства, а ты сказал, что для нашего народа это такой выбор".

"Я поражен, брат, и мне невероятно больно, когда я вижу, что ты превратился во что-то, что мне кажется нереальным", - добавил журналист.

Также во время интервью Уэст вновь тепло отозвался о Трампе, назвал его "мой малыш" и сказал, что американский президент - "один из любимых людей мира рэпа".