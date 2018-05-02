Посетившая Донбасс актриса подала иск против Вайнштейна: помешал получить роль во "Властелине колец"

После того, как Эшли Джадд отвергла домогательства Вайнштейна, он якобы сказал Питеру Джексону, что с ней "замучаешься работать".

Американская актриса Эшли Джадд подала иск против изгнанного из Голливуда продюсера Харви Вайнштейна. Она обвиняет его в том, что он разрушил ее карьеру после того, как она отвергла его сексуальные домогательства.

Как передает Би-би-си, в иске Джадд обвиняет Вайнштейна в клевете, харрасменте и нарушении действующего в штате Калифорния закона о справедливой конкуренции. "Вайнштейн воспользовался своей властью в индустрии развлечений, чтобы нанести урон репутации Джадд и ограничить ее шансы найти работу", - говорится в исковом заявлении, поданном в лос-анжелесский суд.

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В 2017 году режиссер фильма "Властелин колец" Питер Джексон заявил, что в 1998 году рассматривал кандидатуру Эшли Джадд на одну из ролей в этом фильме, однако после переговоров с компанией Вайнштейна та "оказалась в черном списке". Как признался Джексон, Вайнштейн предупредил его: с этой актрисой "замучаешься работать".

Вайнштейн со своей стороны заявляет, что не принимал участия в кастинге этого фильма, и отрицает попытки помешать карьере Джадд. Его представитель сделал заявление, в котором говорится, что продюсер "не клеветал на Джадд и никоим образом не вмешивался в ее карьеру".

В настоящий момент Вайнштейну предъявлено несколько обвинений в изнасиловании, запугивании и харрасменте. Эшли Джадд была одной из первых, кто в 2017 году публично обвинил Вайнштейна - одного из самых влиятельных голливудских продюсеров - в сексуальных домогательствах.

Эшли Джадд в 2016 году посетила Донбасс как посол ЮНИСЕФ. Она снялась, в частности, в новом сезоне сериала "Твин Пикс", в фильмах "Схватка" с Робертом де Ниро и Аль Пачино, "Свидетель" с Юэном Макгрегором, "Двойной просчет" (1999) с Томми Ли Джонсом и в байопике "Фрида" с Сальмой Хайек. Хайек ранее заявила, что также отвергла домогательства Вайнштейна, и поплатилась за это невыносимыми условиями на съемках фильма.

Как сообщал УНИАН, Тарантино обвинил компанию Вайнштейна в невыплате более $4 миллионов.