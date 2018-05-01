СМИ назвали причину смерти культового диджея Avicii

Издание отмечает, что музыкант покончил с собой, воспользовавшись стеклом от разбитой бутылки из-под вина.

Шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, который был найден мертвым 20 апреля в столице Омана Маскате, покончил жизнь самоубийством.

Об сообщает TMZ со ссылкой на несколько источников, знакомых с обстоятельствами смерти музыканта.

Собеседники издания утверждают, что смерть Avicii наступила в результате значительной потери крови.

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Издание отмечает, что музыкант покончил с собой, воспользовавшись стеклом от разбитой бутылки из-под вина. По одним данным, он разрезал шею, по другим - запястье.

Как сообщал УНИАН, ранее родственники музыканта сообщили о его предсмертной записке.

"Наш возлюбленный Тим был искателем, хрупкой артистической душой, ищущей ответы на экзистенциальные вопросы... Когда он перестал гастролировать, он хотел обрести душевное равновесие, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что он любит больше всего - музыкой. Он действительно боролся с мыслями о смысле, жизни, счастье. Он больше не мог продолжать", - рассказали родственники.

Напомним, всемирно известный диджей Avicii умер в 28 лет. Музыкант найден мертвым в оманском городе Маскат 20 апреля днем по местному времени.