"Какая-то призрачная сущность хочет захватить мир": в сети появился трейлер фильма "Человек-муравей и Оса" (видео)
Студия Marvel опубликовала новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса». В картине у главного героя появляется напарница — и Оса, в отличие от Человека-муравья, умеет летать.
Видео размещено на официальном канале кинокомпании в Youtube.
В трейлере рассказывается, что загадочная призрачная сущность украла технологии доктора Хэнка Пима, разработавшего костюмы для Человека-муравья и Осы. Герои в фильме могут не только менять собственные размеры, но и уменьшать или увеличивать другие предметы — от солонки и автомобиля до небоскреба.
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Главные роли в фильме исполнили Пол Радд, Эванджелин Лилли и Майкл Дуглас. Режиссер — Пейтон Рид, снявший первого «Человека-муравья».
«Человек-муравей и Оса» выйдет в прокат в июле 2018 года.