Студентка из Парижа продала девственность за $1,3 миллиона банкиру с Уолл-Стрит и влюбилась в него

Девушка заявила, что серьезно увлеклась покупателем своей девственности и, что их чувства взаимны.

20-летняя студентка из Парижа, которая называет себя Жасмин, продала пожилому банкиру с Уолл-стрит свою девственность за 1 млн 300 тысяч долларов, а потом влюбилась в него.

Юная парижанка выставила свою девственность на аукцион через сайт эскорт-услуг, пишет ТСН со ссылкой на Daily Mail.

"Лот" приобрел успешный банкир с Уолл-стрит, который пожелал остаться инкогнито.

Он победил на торгах, опередив диджея из Лос-Анджелеса и магната недвижимости из Мюнхена.

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Девушка рассказала, что была воспитана в религиозной семье и сначала собиралась выйти замуж девственницей.

Но потом передумала, так как хотела заработать на открытие собственного бизнеса. Часть средств она также планирует потратить на путешествия.

Девушка также заявила, что серьезно увлеклась покупателем своей девственности и, что их чувства взаимны. Однако не спешит пока говорить о будущем.

"Пока еще рано говорить о любви. Мы нравимся друг другу, посмотрим, что будет дальше", - отметила Жасмин.

"Я счастлива, что мне повезло с мужчиной, который купил мою девственность. Он умный, успешный, и мне нравятся люди преклонного возраста. Возможно, мы будем путешествовать вместе", - добавила девушка.

Сообщается также, что родители и друзья Жасмин поддержали ее выбор и решение.

Ранее УНИАН сообщал, что жительница Лондона, 26-летняя студентка Жасмин, которая выставила на интернет-торги свою девственность по супервысокой цене, получила предложение в размере $1,2 млн (39 млн грн) от голливудского актера, имя которого хранится в тайне.