Тарантино обвинил компанию Вайнштейна в невыплате более $4 миллионов

Кроме режиссера, денежные претензии к компании имеют актеры Леонардо Ди Каприо, Джейк Джилленхол и Рэйчел Макадамс.

Американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что компания Харви Вайнштейна не выплатила ему более $4 млн. Об этом пишет The Hollywood Reporter. Как отмечается, режиссер требует отчисления за фильмы «Грайндхаус» в размере $300 тыс., «Бесславных ублюдков» ($575 тыс.), «Джанго освобожденного» ($1,25 млн) и «Омерзительную восьмерку» (около $2,5 млн). Читайте такжеБрэд Питт экранизирует секс-скандал с Харви Вайнштейном По словам адвокатов Тарантино, у компании множество невыполненных денежных обязательств. Кроме режиссера, денежные претензии к компании имеют актеры Леонардо Ди Каприо, Джейк Джилленхол и Рэйчел Макадамс. Ранее актриса Эшли Джадд подала судебный иск против продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного многими голливудскими актрисами в сексуальных домогательствах.

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