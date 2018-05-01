Тарантино обвинил компанию Вайнштейна в невыплате более $4 миллионов

13:00, 01 мая 2018
Мир
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Квентин Тарантино / REUTERS

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как отмечается, режиссер требует отчисления за фильмы «Грайндхаус» в размере $300 тыс., «Бесславных ублюдков» ($575 тыс.), «Джанго освобожденного» ($1,25 млн) и «Омерзительную восьмерку» (около $2,5 млн).

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По словам адвокатов Тарантино, у компании множество невыполненных денежных обязательств. Кроме режиссера, денежные претензии к компании имеют актеры Леонардо Ди Каприо, Джейк Джилленхол и Рэйчел Макадамс.

Ранее актриса Эшли Джадд подала судебный иск против продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного многими голливудскими актрисами в сексуальных домогательствах.

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Теги: #долг#Харви Вайнштейн#Квентин Тарантино