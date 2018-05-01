Тарантино обвинил компанию Вайнштейна в невыплате более $4 миллионов
13:00, 01 мая 2018Мир
347
Кроме режиссера, денежные претензии к компании имеют актеры Леонардо Ди Каприо, Джейк Джилленхол и Рэйчел Макадамс.
Квентин Тарантино / REUTERS
Американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что компания Харви Вайнштейна не выплатила ему более $4 млн.
Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Как отмечается, режиссер требует отчисления за фильмы «Грайндхаус» в размере $300 тыс., «Бесславных ублюдков» ($575 тыс.), «Джанго освобожденного» ($1,25 млн) и «Омерзительную восьмерку» (около $2,5 млн).
Читайте такжеБрэд Питт экранизирует секс-скандал с Харви Вайнштейном
По словам адвокатов Тарантино, у компании множество невыполненных денежных обязательств. Кроме режиссера, денежные претензии к компании имеют актеры Леонардо Ди Каприо, Джейк Джилленхол и Рэйчел Макадамс.
Ранее актриса Эшли Джадд подала судебный иск против продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного многими голливудскими актрисами в сексуальных домогательствах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter