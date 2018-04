"Мстители: Война бесконечности" установил рекорд по сборам уже в первый уикенд после премьеры

Фильм о супергероях Marvel оставил позади "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Форсаж 8".

Фильм "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War) в стартовый уикенд побил рекорд для фильма-дебютанта, собрав, по предварительным данным, 630 миллионов долларов в кинотеатрах по всему миру в первый уикенд после премьеры.

Как передает Би-би-си, предварительные данные, не включающие Китай, где премьеры еще не было, предоставила компания Exhibitor Relations.

Уже подтверждено, что "Мстители: Война бесконечности" обойдет "Форсаж 8" (The Fate of the Furious), установивший в апреле 2017 года рекорд, собрав 542 млн долларов за первый уикенд после премьеры.

"Мстители", судя по всему, побьют и домашний рекорд для премьеры, собрав только в США 250 млн долларов.

Официальные данные появятся в понедельник, но данные по США уже ставят его впереди прошлого рекордсмена "Звездные войны: Пробуждение силы". Фильм вышел в декабре 2015 года и за премьерные выходные собрал в США 248 млн долларов.

Первые "Мстители" появились в 2012 году. Этот фильм был предыдущим рекордным по сборам для Marvel, заработав в премьерные выходные 207 млн долларов на внутреннем рынке.

"Эра Альтрона" (Age of Ultron), второй фильм из серии "Мстителей", дебютировал со сбором в 191 млн долларов.

