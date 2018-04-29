Тонна света и огромный корабль: как будет выглядеть сцена Евровидения-2018 (фото)

Репетиции участников уже начались.

В Лиссабоне (Португалия) завершился монтаж главной сцены Международного песенного конкурса "Евровидение-2018".

По замыслу создателей, главная площадка мероприятия напоминает огромный корабль, пишет ТСН.иа.

Сцену сдали в эксплуатацию участникам. Уже сегодня, 29 апреля, начались первые репетиции конкурсантов.

Как сообщалось ранее, накануне конкурса Европейский вещательный союз, который является организатором "Евровидения" изменили правила подсчета голосов национальных жюри. По новым правилам, голос каждого члена жюри будет "весить" меньше, чем в сумме с голосами других членов жюри.

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Два полуфинала и гранд-финал пройдут 8, 10 и 12 мая соответственно.

Европейские букмекеры назвали фаворита "Евровидения-2018". Наиболее вероятной является победа участницы из Израиля Нетти Барзилай. Нетта приготовила для конкурса песню Toy. На втором месте располагается представитель Чехии Йозеф Миколаш.

Участник от Украины может занять третье место.