Убийство семи детей в Китае: мужчина отомстил за издевательства в школе в прошлом

Мужчина, убивший семерых школьников и поранивший еще 12, совершил это ужасное нападение из-за "призраков прошлого".

На севере Китая мужчина с ножом напал на школьников средней школы, когда те возвращались домой. Убиты семеро подростков, 12 получили ранения. Убиты пять девочек и двое мальчиков. Еще девять девочек и трое мальчиков были ранены.

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Как передает Би-би-си, 28-летний нападавший задержан. Он признался, что в прошлом он сам учился в этой школе, где над ним постоянно издевались. По сообщению местных властей, он якобы ненавидел своих одноклассников и решил использовать, как сказано в заявлении, "кинжал" для нападения на школьников.

Как сообщалось, нападение произошло вечером 27 апреля по местному времени - около полудня по Киеву.

Как сообщал УНИАН, устроивший резню в российской школе 18 апреля подросток также мстил за издевательства и оскорбления.