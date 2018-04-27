Джонни Депп пропустил масштабное кинособытие из-за бывшей

На презентации актер должен был представлять фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", в котором актер сыграл главного злодея.

Американский актер Джонни Депп пропустил масштабнюу ежегодную презентацию фильмов CinemaCon из-за присутствия на ней его бывшей жены Эмбер Херд.

Депп должен был подняться на сцену вместе с другими актерами в рамках презентации киностудии Warner Bros., так как актер снялся во второй части франшизы "Фантастических тварей". Среди прочих актеров была Эмбер Херд, которая представляла на сцене фильм "Аквамен", сообщает The Sun.

Источник рассказал изданию, что Депп не пришел на презентацию специально, "чтоб избежать неловкой встречи с Эмбер".

Напомним, в мае 2016 года стало известно, что Джонни Депп и Эмбер Херд решили расстаться. Впоследствии Эмбер откровенно рассказала, что актер неоднократно поднимал на нее руку.