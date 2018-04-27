Голая и довольная: 37-летняя Ким Кардашьян продемонстрировала все прелести фигуры, лежа на столе (фото)

На этот раз ради привлечения внимания к своим новым духам 37-летняя Кардашян полностью разделась и разлеглась на столе.

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