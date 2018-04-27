Голая и довольная: 37-летняя Ким Кардашьян продемонстрировала все прелести фигуры, лежа на столе (фото)
13:16, 27 апреля 2018Мир
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На этот раз ради привлечения внимания к своим новым духам 37-летняя Кардашян полностью разделась и разлеглась на столе.
Кардашьян не перестает радовать поклонников горячими фото / Instagram
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая на днях поделилась своими фотографиями в стиля ню, продолжает выкладывать в фотоблог пикантные фото.
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На этот раз ради привлечения внимания к своим новым духам 37-летняя Кардашян полностью разделась и разлеглась на столе. Откровенной фотографией знаменитость поделилась в Instagram.
Ранее Кардашян демонстрировала, как создавалась бутылочка для ее новых духов. Обнаженную звезду полностью обмазали глиной и сделали из ее тела слепок для этого флакона.
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