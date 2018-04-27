Никто не ожидал: стало известно, с кем закрутила роман 49-летняя Кайли Миноуг

Пару познакомили общие друзья, чтобы помочь певице пережить тяжелое расставание с бывшим бойфрендом Джошуа Сассом.

Австралийская поп-звезда Кайли Миноуг, которая ранее заявила, что отчаялась выйти замуж, похоже, поторопилась с выводами, говорится в "Сніданку з 1+1".

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Поговаривают, что 49-летняя певица наконец-то снова счастлива. Как рассказал инсайдер изданию The Sun, Миноуг встречается с 44-летним креативным директором британского журнала GQ Полом Соломонсом.

Пару познакомили общие друзья, чтобы помочь певице пережить тяжелое расставание с бывшим бойфрендом Джошуа Сассом. И даже не ожидали: знакомство Кайли и Пола стремительно переросло в крепкую дружбу и флирт.