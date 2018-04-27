Стало известно о причинах госпитализации Джигарханяна

Вчера Армен Джигарханян был госпитализирован. Он находился в состоянии комы, однако спустя час пришел в сознание.

Актер и режиссер Армен Джигарханян проведет в больнице несколько дней.

Об этом сообщил его друг Артур Согомонян, передают "РИА Новости".

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"Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследование никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы. <…> Надеюсь, на следующей неделе уже сможет вернуться в театр", — сказал он.

Актер не в первый раз за последние месяцы попадает в больницу. В середине января его госпитализировали из-за вируса. Позднее Джигарханян прервал свое лечение, но 31 января вновь вернулся в больницу. Спустя два дня актер окончательно выписался.

Отметим, в начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями дурака.

Напомним, вчера Армен Джигарханян был госпитализирован. Он находился в состоянии комы. Однако спустя час актер пришел в сознание.