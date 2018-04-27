Армен Джигарханян вышел из комы

82-летний артист провел в состоянии комы около часа.

Актер Армен Джигарханян, доставленный ранее в больницу, пришел в себя после комы.

Об этом сообщила официальный представитель артиста Элина Мазур, передает "РБК".

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Она уточнила, что 82-летний артист провел в состоянии комы около часа. По предварительным данным, Джигарханян был госпитализирован из-за проблем с легкими.

Отметим, в начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями дурака.

Напомним, вчера Армен Джигарханян был госпитализирован. Он находился в состоянии комы.