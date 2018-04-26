Поддержавший украинцев российский актер Джигарханян госпитализирован: он находится в коме

В начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями дурака.

Российский актер Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских больниц с инфарктом.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, он находится в коме. «В больницу Армена Борисовича привезли близкие», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года Джигарханян был госпитализирован в Москве в состоянии средней тяжести. Тогда артист попал в больницу из-за боли в левой ноге.

Отметим, в начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями дурака.