Брэд Питт экранизирует секс-скандал с Харви Вайнштейном

Как рассказала спикер Annapurna Эшли Момтахени, Вайнштейн не будет главным героем повествования.

Журналистское расследование издания New York Times о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна к голливудским актрисам будет экранизировано.

Читайте такжеМассажистка обвинила 95-летнего создателя комиксов Marvel в домогательствах - стонал от прикосновений

Как сообщает Reuters, статья New York Times, написанная журналистками Джоди Кантор и Меган Твохей, на прошлой неделе была удостоена Пулитцеровской премии, а в конце прошлого года дала начало акции протеста женщин против сексуального насилия #MeToo.

Экранизацией займутся студии Annapurna Pictures и Plan B Entertainment Брэда Питта. Как рассказала спикер Annapurna Эшли Момтахени, Вайнштейн не будет главным героем повествования.

Всего в домогательствах Харви Вайнштейна обвиняют около 70 женщин, некоторые из них, по их утверждениям, были изнасилованы. Сам Вайнштейн отрицает, что принуждал кого бы то ни было к сексу.

Ранее российский режиссер Никита Михалков заявил, что может только позавидовать Харви Вайнштейну.