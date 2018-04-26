Кончита Вюрст сняла платье: победитель Евровидения отказался от образа бородатой женщины (фото)
Австрийский певец Том Нойвирт отказался от своего женского альтер-эго по имени Кончита Вурст, которая принесла ему всемирную известность.
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Об этом звезда сообщила в интервью изданию The Independent. Журналист поинтересовался у певца, почему зрители давно не видели его в женских платьях во время выступлений. По словам певца, после нескольких лет выступлений в образе Кончити он наконец решился на смену имиджа
"Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется сейчас, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно", - подчеркнул исполнитель.
Как отметил артист, он начинал карьеру с девы в золотых нарядов, теперь же он выглядит как более брутальный бородатый дрэг-певец в ботинках. (Дрэг-артист - представитель индустрии развлечений, который надевает во время выступлений одежду противоположного пола)
Как сообщал УНИАН-Таблоид, в апреле Нойвирт объявил, что у него положительный ВИЧ-статус. Он решил признаться в этом, поскольку его бывший партнер угрожал раскрыть эту информацию.