Кончита Вюрст сняла платье: победитель Евровидения отказался от образа бородатой женщины (фото)

Журналист поинтересовался у певца, почему зрители давно не видели его в женских платьях и образе Кончиты во время выступлений.

Австрийский певец Том Нойвирт отказался от своего женского альтер-эго по имени Кончита Вурст, которая принесла ему всемирную известность.

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Об этом звезда сообщила в интервью изданию The Independent. Журналист поинтересовался у певца, почему зрители давно не видели его в женских платьях во время выступлений. По словам певца, после нескольких лет выступлений в образе Кончити он наконец решился на смену имиджа

"Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется сейчас, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно", - подчеркнул исполнитель.

Как отметил артист, он начинал карьеру с девы в золотых нарядов, теперь же он выглядит как более брутальный бородатый дрэг-певец в ботинках. (Дрэг-артист - представитель индустрии развлечений, который надевает во время выступлений одежду противоположного пола)

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в апреле Нойвирт объявил, что у него положительный ВИЧ-статус. Он решил признаться в этом, поскольку его бывший партнер угрожал раскрыть эту информацию.