Супермодель Ирина Шейк беременна во второй раз - СМИ (фото)

Также Шейк показала обручальное кольцо на безымянном пальце.

Ирина Шейк все еще в Барселоне, где в эти дни проходит Неделя свадебной моды. Своим появлением на красной дорожке знаменитость дала сразу несколько поводов для слухов - наряд Шейк подчеркнул ее округлый живот, что дало повод заподозрить супермодель во второй беременности.

Об этом сообщает ТСН. Также Шейк показала немалое обручальное кольцо на безымянном пальце. Журналисты решили, что наконец-то Ирина и ее возлюбленный, актер Брэдли Купер, решили официально оформить отношения.

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Модель никак не комментировала догадки журналистов.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк и Брэдли Купер воспитывают совместную дочь Леа де Сен Шейк Купер, которая появилась на свет в апреле 2017-го.