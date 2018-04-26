"Дайте Мелании высказаться!": в США показали восковую копию жены Трампа (видео)

Фигура первой леди США является частью экспозиции под названием Give Melania a Voice (Дайте Меланье высказаться), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени супруги президента в Twitter.

Фигура первой леди в синем платье была поставлена рядом с фигурой президента Дональда Трампа.

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Восковая фигура супруги американского президента Мелании Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо.

Фигура первой леди США является частью экспозиции под названием Give Melania a Voice (Дайте Меланье высказаться), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени супруги президента на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.

Отметим, Мелания Трамп сегодня празднует свое 48-летие.