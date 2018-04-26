"Дайте Мелании высказаться!": в США показали восковую копию жены Трампа (видео)
10:20, 26 апреля 2018Мир
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Фигура первой леди США является частью экспозиции под названием Give Melania a Voice (Дайте Меланье высказаться), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени супруги президента в Twitter.
REUTERS
Фигура первой леди в синем платье была поставлена рядом с фигурой президента Дональда Трампа.
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Восковая фигура супруги американского президента Мелании Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо.
Фигура первой леди США является частью экспозиции под названием Give Melania a Voice (Дайте Меланье высказаться), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени супруги президента на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.
Отметим, Мелания Трамп сегодня празднует свое 48-летие.
Madame Tussauds New York (@nycwax) unveiled a wax figure of Melania Trump on Wednesday - and former White House Press Secretary Sean Spicer was on hand. pic.twitter.com/Xs67sHOFXC— Spectrum News NY1 (@NY1) April 25, 2018
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