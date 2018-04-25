Секрет яркой блонды: в сети назвали самую популярную порноактрису (фото)

Сторми Дэниелс стала мировым лидером поисковых запросов на порносайте Pornhub

Порнозвезда Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниелс стала мировым лидером поисковых запросов на сайте Pornhub.

Тизер картины под названием "Секрет Сторми" собрал более 170 тысяч просмотров за несколько дней на сайте Brazzers, сообщает The Sun.

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«Сторми Дэниелс пытается написать что-то грязное, но к ней не приходит вдохновение. Воспоминание о таинственном человеке — это все, что нужно, чтобы ее творческие соки потекли», - говорится в описании к видеоролику.

По словам Дэниелс, она имела сексуальную связь с Трампом в 2006-2007 годах. Девушка утверждала, что за молчание адвокаты Трампа заплатили ей 130 тысяч долларов. В Белом доме эти заявления назвали ложью.

В марте этого года актриса подала на президента США в суд, пытаясь доказать, что подписанное адвокатом соглашение о неразглашении конфиденциальной информации является недействительным. Тем не менее суд быстро признал обвинения необоснованными.