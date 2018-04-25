Голая и вся в глине: Ким Кардашьян поразила сеть провокационными снимками (фото)
10:21, 25 апреля 2018Мир
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Ким Кардашьян обнажилась ради нового проекта. Звезда опубликовала горячие фото в Instagram.
Такого откровенного снимка подписчики Ким Кардашьян не видели уже давно / Instagram
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян полностью вымазлась в глине и запечатлела результат на фото.
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Для того, чтобы опубликовать снимок в Instagram, модели даже пришлось «заблюрить» самые откровенные части.
«Мы сделали слепок моего тела и изготовили бутылку для нового парфюма», - пояснила она.
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