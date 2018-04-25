Голая и вся в глине: Ким Кардашьян поразила сеть провокационными снимками (фото)

10:21, 25 апреля 2018
Мир
1476
Instagram

Читайте такжеМолода и невинна: в сети показали 17-летнюю Ким Кардашьян (фото)

Для того, чтобы опубликовать снимок в Instagram, модели даже пришлось «заблюрить» самые откровенные части.

«Мы сделали слепок моего тела и изготовили бутылку для нового парфюма», - пояснила она.

We took a mold of my body and made it a perfume bottle. @kkwfragrance

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

KKW BODY 4.30 by Vanessa Beecroft #KKWFRAGRANCE

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ким Кардашьян