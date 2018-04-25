Голая и вся в глине: Ким Кардашьян поразила сеть провокационными снимками (фото)

Ким Кардашьян обнажилась ради нового проекта. Звезда опубликовала горячие фото в Instagram.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян полностью вымазлась в глине и запечатлела результат на фото.

Читайте такжеМолода и невинна: в сети показали 17-летнюю Ким Кардашьян (фото)

Для того, чтобы опубликовать снимок в Instagram, модели даже пришлось «заблюрить» самые откровенные части.

«Мы сделали слепок моего тела и изготовили бутылку для нового парфюма», - пояснила она.