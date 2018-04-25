Сенаторы США потребовали от банков раскрыть связи с фигурантами "кремлевского списка"

Если банки не предоставляют информацию, сенаторы грозят жесткими мерами в их отношении, вплоть до правительственного расследования.

Американские сенаторы призывают многие крупнейшие финансовые учреждения мира раскрыть любые связи между их компаниями и богатыми россиянами, связанными с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters. Авторами запросов стали сенаторы-демократы Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус. Письма были отправлены в три крупных американских банка - Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank - а также европейские Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

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Чиновники спрашивают об отчетах по счетам, контролируемым фигурантами «кремлевского списка», за последние пять лет. Если банки не предоставляют информацию, сенаторы грозят жесткими мерами в их отношении, вплоть до правительственного расследования.

Как сообщалось, ранее США ввели санкции против 24 российских олигархов и чиновников из «кремлевского списка». В список попали 7 бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников.