Звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер создала первую коллекцию свадебных платьев (фото)

Актриса представила в нью-йоркском салоне Serge Normant Salon свою первую свадебную коллекцию.

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер, которая недавно поддержала кандидатуру Синтии Никсон на пост губернатора Нью-Йорка, решила переквалифицироваться в дизайнеры.

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За плечами Сары - несколько авторских коллекций обуви, коллекция маленьких черных платьев, а теперь от нее можно получить и наряд для свадьбы, передает ТСН. Паркер представила в нью-йоркском салоне Serge Normant Salon свою первую свадебную коллекцию, которую уже можно найти на сайте Gilt.

"Чтобы носить наряды со своей свадьбы каждый день, покупайте новую коллекцию свадебной одежды и обуви, разработанную Сарой Джессикой Паркер исключительно на Gilt", - сообщается на официальной странице Instagram магазина.

В коллекцию Сары Джессики вошли 10 свадебных моделей, и, конечно, платьями дело не ограничилось. В линейку вошли комбинезоны, юбки, брючные костюмы, а также 15 пар туфель.

Белый цвет в коллекции - не главный. Как известно, сама Паркер выходила замуж в наряде черного цвета, поэтому и в коллекции есть модели черного, розового, красного, светло-серого и голубого цветов.

Напомним, в феврале Сара Джессика Паркер публично поссорилась с коллегой по сериалу "Секс и город" Ким Кэтролл.