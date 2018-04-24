Супергерои слились со своими фанами: в Лос-Анджелесе состоялась премьера "Мстителей-3" (фото)

Скарлетт Йоханссон, сыгравшая одну из главных ролей в "Мстителях-3", появилась на премьере под руку со своим новым другом - Колином Жостом.

На ковровой дорожке на премьере фильма "Мстители: Война бесконечности" ('Avengers: Infinity War') в Лос-Анджелесе сошлись звездные актеры.

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На премьеру фильма пришли актеры, сыгравшие в нем, - Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Карен Гиллан, Элизабет Олсен, Том Холланд, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Бенедикт Камбербэтч, Бри Ларсон, Зои Солдана и многие другие.

Скарлетт Йоханссон, сыгравшая одну из главных ролей в "Мстителях-3", появилась на премьере под руку со своим новым другом - Колином Жостом.

Скарлетт выбрала серебристый наряд для выхода на красную дорожку, и сменила имидж - теперь она шатенка, а не блондинка.

Также репортеры смогли снять на камеры необычную татуировку на спине Скарлетт Йоханссон.