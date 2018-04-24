Редкий выход в свет: помолодевший Маколей Калкин рассказал о своем отношении к фильму "Один дома" (видео)

На популярном американском шоу Эллен ДеДженерес актер поделился, что комедия 1990 года "Один дома" вызывает у него неоднозначные чувства, поскольку он после каждой сцены фильма начинает вспоминать определенный день на съемочной площадке.

Актер Маколей Калкин, прославившийся в детстве главной ролью в популярной рождественской ленте "Один дома", откровенно признался, почему он не воспринимает этот фильм как все остальные люди.

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На популярном американском шоу Эллен ДеДженерес актер поделился, что комедия 1990 года "Один дома" вызывает у него неоднозначные чувства, поскольку он после каждой сцены фильма начинает вспоминать определенный день на съемочной площадке.

"Я не могу смотреть его так, как все остальные", – добавил он.

Маколей пошутил, что накануне Рождества по-настоящему "его сезон", и он в этот период старается не выходить из дома. Также актер поделился мыслям, как это – расти вместе с шестью братьями и сестрами в крохотной квартире, о его детском увлечении балетом и о его новом проекте Bunny Ears, посвященном здоровью и образу жизни.

Несколькими годами ранее Маколея Калкина было трудно узнать, – осунувшийся актер не брал участия в творческой и социальной жизни, его несколько раз арестовывали за хранение и употребление наркотиков, но каждый раз он отделывался штрафом. Сегодня же создается впечатление, что Маколей вернулся к активной жизни и заботится не только о своем внешнем виде и здоровье, но и о новом имидже.