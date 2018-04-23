Умер экс-басист культовой рок-группы "Сектора газа"

Тупикин ушел из жизни в ночь с 22 на 23 апреля в возрасте 53 лет.

Бывший бас-гитарист культовой советской и российской рок-группы "Сектор газа" Сергей Тупикин умер в Воронеже

Об этом сообщает Вести.Воронеж.

Тупикин ушел из жизни в ночь с 22 на 23 апреля в возрасте 53 лет. О причинах смерти музыканта не сообщается.

Отмечается, что похоронят Тупикина завтра, 24 апреля, на Юго-Западном кладбище Воронежа.

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Справка. «Сектор газа» - культовая советская и российская рок-группа, основанная 5 декабря 1987 года в Воронеже музыкантом, вокалистом и автором песен Юрием Клинских, более известным под псевдонимом "Хой".

Сергей Тупикин был басистом в группе Сектор Газа почти с ее основания – с 1989 по 1993 год. До этого был соло-гитаристом группы (1988 – 1989).

В группе «Сектор Газа» Сергей Тупикин играл практически с основания. После ухода Сергея никто, по словам Юрия Клинских, из "легкозаменяющихся" бас-гитаристов так и не смог достичь уровня Тупикина. А "Сектор Газа" впоследствии выступал с басом, который был записан на секвенсоре - приборе, воспроизводящем инструмент в случае отсутствия музыканта.

После "Сектора" Тупикин не смог реализовать себя как музыкант или на каком-нибудь ещё поприще. В конце августа 2011 года Сергей Тупикин был жестоко избит неизвестными лицами около своего дома, после чего попал в реанимации одной из Воронежских больниц, где он перенес несколько операций.

В том же году его пригласили на концерт посвященный группе "Сектор Газа", и он даже попытался на нём выступить, но по состоянию здоровья не смог этого сделать. Он сидел на стуле на сцене, слушал песни, которые когда-то играл, и слёзы текли по его лицу.