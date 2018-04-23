В латексе и коже: провокационные снимки 39-летней сестры Ким Кардашьян появились в сети (фото)
18:02, 23 апреля 2018Мир
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Кардашьян примерила яркие латексные образы: розовое пальто на голом теле, голубое платье и черный лакированный тренч с кожаным бюстгальтером.
Кортни Кардашьян украсила обложку / V Magazine
Самая старшая сестра из клана Кардашьян снялась в откровенной фотосессии. Звезда реалити-шоу появились на страницах журнала V Magazine.
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Кардашьян примерила яркие латексные образы: розовое пальто на голом теле, голубое платье и черный лакированный тренч с кожаным бюстгальтером, пишет HDFashion.
39-летняя мать троих детей продемонстрировала свою спортивную фигуру и отличную физическую форму.
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