В латексе и коже: провокационные снимки 39-летней сестры Ким Кардашьян появились в сети (фото)

18:02, 23 апреля 2018
Мир
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Кортни Кардашьян украсила обложку / V Magazine

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Кардашьян примерила яркие латексные образы: розовое пальто на голом теле, голубое платье и черный лакированный тренч с кожаным бюстгальтером, пишет HDFashion.

39-летняя мать троих детей продемонстрировала свою спортивную фигуру и отличную физическую форму.

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Теги: #фото#Кардашьян#глянцевый журнал