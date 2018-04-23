Актера Моргана Фримена обвинили в сексуальных отношениях с внучкой

Звезда Голливуда и его внучка-актриса были близки и даже вместе выходили в свет.

Американского актера Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи со сводной внучкой Иден Хайнс, которая была убита три года назад.

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Как сообщает New York Post, обвинения предъявлены в ходе суда над бывшим парнем Хайнс Ламаром Дэвенпортом, которого обвинили в убийстве девушки.

По словам адвоката Дэвенпорта, Хайнс рассказала своему бойфренду и другим, что ее дед вступил с ней в неподобающие сексуальные отношения. Деталей адвокат не уточнила, но представила заявление психотерапевта Дэвенпорта, который утверждает, что его пациент часто жаловался на ссоры с Хайнс из-за ее неверности.

Сводная внучка Моргана Фримена была убита в 2015 году на одной из улиц Манхэттена. 33-летней актрисе нанесли несколько ножевых ранений. По данным следствия, девушку убил Ламар Дэвенпорт, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Иден Хайнс приходилась внучкой первой жене Моргана Фримана Джаннет Бредшоу. Несмотря на отсутствие кровных уз, звезда Голливуда и актриса были близки и даже вместе выходили в свет.