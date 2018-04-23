Суд Бельгии приговорил организатора парижских терактов к 20 годам тюрьмы
Уголовный суд Бельгии приговорил Салаха Абдеслама, обвиняемого в организации терактов в Париже, к 20 годам заключения.
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Как сообщает Leparisien.fr, суд признал Абдеслама виновным в вооруженном нападении на полицейских во время задержания в Брюсселе, в марте 2016 года.
Абдеслам на заседании суда не присутствовал, поскольку сейчас он находится в тюрьме на территории Франции, где ожидает приговора суда за террористическое нападение, осуществленное в Париже в ноябре 2015 года. Полиция считает его одним из организаторов терактов.
Абдеслам был задержан во время спецоперации в пригороде Брюсселя Моленбеке, который считается оплотом джихадистов в Бельгии.
Напомним, в ночь на 14 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов, в результате которых погибло 130 человек. Террористы напали на ночной клуб Батаклан и устроили взрывы на стадионе State de France во время матча Франция-Германия. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".