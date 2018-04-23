У Кейт Миддлтон начались роды

Герцогиня находится на ранней стадии родов. Принц Уильям находится с ней.

Герцогиню Кейт Миддлтон, супругу наследного принца Уильяма, повезли в больницу Святой Марии в Паддингтоне рожать третьего ребенка. У герцогини Кембриджской этим утром начались роды.

Об этом официально объявил Кенсингтонский дворец в Twitter.

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Как отмечается, герцогиня находится на ранней стадии родов. Принц Уильям находится с ней.

"Ее Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская доставлена в больницу святой Марии, Паддингтон, Лондон, утром на ранней стадии родов. Герцогиня отправилась в больницу на машине из Кенсингтонского дворца с Герцогом Кембриджским" – говорится в сообщении.

Вокруг госпиталя уже больше недели дежурят фанаты королевской семьи, вооруженные плакатами в поддержку будущих родителей.

Двое детей принца Уильяма и герцогини Кэтрин появились в стенах больницы святой Марии, в частном крыле Линдо.

Как сообщал УНИАН, принц Уильям раскрыл пол будущего ребенка. Теперь все ждут появление на свет мальчика.