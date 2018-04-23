Протесты в Никарагуа: погибли 25 человек, журналиста застрелили в прямом эфире

Протестующие используют самодельные гранатометы.

В Никарагуа уже несколько дней продолжаются столкновения полиции и митингующих, которые выступают против реформы социального обеспечения.

Как передает DW, минимум 25 человек погибли во время столкновений демонстрантов с полицией, пострадали более 100. Также стало известно о смерти журналиста, неизвестный застрелил его во время прямого эфира.

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Столкновения происходят сразу в нескольких городах, в том числе в столице - Манагуа. Полиция применила против манифестантов резиновые пули и слезоточивый газ. Участники акций протеста используют против полиции камни. Сообщается и о применении огнестрельного оружия. Также используются самодельные гранатометы.

Массовые протесты в Никарагуа продолжаются с 18 апреля. Митингующие выступают против реформы социального обеспечения. Реформа предусматривает увеличение отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий. На фоне протестов СМИ публикуют фото пустых полок в супермаркетах.

Никарагуа - одна из беднейших стран в Западном полушарии, страна переживает финансовый кризис. Президент страны Даниэль Ортега находится у власти с 2006 года, протестующие обвиняют его в коррупции, авторитарном правлении и незаконном обогащении его семьи.

Как сообщал УНИАН, ранее в Венесуэле бунт заключенных завершился пожаром в полицейском участке, погибли 68 человек.