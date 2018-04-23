Столица Армении захлебнулась протестами: Саргсяну мешают провернуть аферу в стиле Путина и Алиева (видео)

В Армении с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна премьером страны.

Тысячи людей вышли на улицы против Сержа Саргсяна, который после двух президентских сроков по согласию парламента стал премьером. Его обвиняют в коррупции и кумовстве.

Как говорится в сюжете ТСН, Саргсян, который пришел к власти еще в 2008 году, сейчас попытался провернуть аферу, которая до того уже удавалась Владимиру Путину, Ильхаму Алиеву и другим постсоветским правителям. Тем временем "трехмиллионная Армения не может прокормить свое население. За границу выехало вдвое больше людей, чем осталось в стране", - подчеркивает ТСН.

Как сообщал УНИАН, в Армении с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна премьером страны. После провала переговоров между Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном армянская полиция применила силу и спецсредства и начала массовые задержания участников акций протеста. Есть пострадавшие. ЕС призвал Армению немедленно освободить задержанных участников протестов.

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Лидер оппозиции, депутат из партии "Гражданский договор" Никол Пашинян ранее был задержан за организацию митингов и получил травму кисти. Он призвал протестующих продолжать борьбу и самостоятельно организовываться. Он подчеркнул, что ночью не следует оставаться на улице.

Пашинян призвал начинать акции протеста в Ереване ежедневно в 8:15, избегать столкновений с полицией и провокаций, при необходимости менять место проведения акции. Противников Саргсяна из областей призвали или приезжать и присоединяться к акциям протеста в Ереване, или проводить акции в родных городах. Всех, кто поддерживает оппозицию, призывали к тотальным забастовкам.