Столица Армении захлебнулась протестами: Саргсяну мешают провернуть аферу в стиле Путина и Алиева (видео)
Тысячи людей вышли на улицы против Сержа Саргсяна, который после двух президентских сроков по согласию парламента стал премьером. Его обвиняют в коррупции и кумовстве.
Как говорится в сюжете ТСН, Саргсян, который пришел к власти еще в 2008 году, сейчас попытался провернуть аферу, которая до того уже удавалась Владимиру Путину, Ильхаму Алиеву и другим постсоветским правителям. Тем временем "трехмиллионная Армения не может прокормить свое население. За границу выехало вдвое больше людей, чем осталось в стране", - подчеркивает ТСН.
Как сообщал УНИАН, в Армении с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна премьером страны. После провала переговоров между Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном армянская полиция применила силу и спецсредства и начала массовые задержания участников акций протеста. Есть пострадавшие. ЕС призвал Армению немедленно освободить задержанных участников протестов.
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Лидер оппозиции, депутат из партии "Гражданский договор" Никол Пашинян ранее был задержан за организацию митингов и получил травму кисти. Он призвал протестующих продолжать борьбу и самостоятельно организовываться. Он подчеркнул, что ночью не следует оставаться на улице.
Пашинян призвал начинать акции протеста в Ереване ежедневно в 8:15, избегать столкновений с полицией и провокаций, при необходимости менять место проведения акции. Противников Саргсяна из областей призвали или приезжать и присоединяться к акциям протеста в Ереване, или проводить акции в родных городах. Всех, кто поддерживает оппозицию, призывали к тотальным забастовкам.