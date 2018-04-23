Столица Армении захлебнулась протестами: Саргсяну мешают провернуть аферу в стиле Путина и Алиева (видео)

01:39, 23 апреля 2018
Мир
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Протесты в Ереване / REUTERS

Как говорится в сюжете ТСН, Саргсян, который пришел к власти еще в 2008 году, сейчас попытался провернуть аферу, которая до того уже удавалась Владимиру Путину, Ильхаму Алиеву и другим постсоветским правителям. Тем временем "трехмиллионная Армения не может прокормить свое население. За границу выехало вдвое больше людей, чем осталось в стране", - подчеркивает ТСН.

Как сообщал УНИАН, в Армении с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна премьером страны. После провала переговоров между Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном армянская полиция применила силу и спецсредства и начала массовые задержания участников акций протеста. Есть пострадавшие. ЕС призвал Армению немедленно освободить задержанных участников протестов.

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Лидер оппозиции, депутат из партии "Гражданский договор" Никол Пашинян ранее был задержан за организацию митингов и получил травму кисти. Он призвал протестующих продолжать борьбу и самостоятельно организовываться. Он подчеркнул, что ночью не следует оставаться на улице.

Пашинян призвал начинать акции протеста в Ереване ежедневно в 8:15, избегать столкновений с полицией и провокаций, при необходимости менять место проведения акции. Противников Саргсяна из областей призвали или приезжать и присоединяться к акциям протеста в Ереване, или проводить акции в родных городах. Всех, кто поддерживает оппозицию, призывали к тотальным забастовкам.

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Новость в сюжете: Протесты в Ереване
Теги: #протест#Армения#Серж Саргсян