Опубликовано фото диджея Avicii за день до его смерти

На фото музыкант выглядит вполне счастливым и здоровым. В руках у диджея - бокал.

В распряжение СМИ попала фоторгафия всемирно известного диджея Avicii, скончавшегося 20 апреля в возрасте 28 лет.

Снимок был сделан за день до его смерти, пишет издание TMZ.

Читайте такжеДэвид Гетта о смерти диджея Avicii: произошло что-то действительно ужасное

На фото музыкант выглядит вполне счастливым и здоровым. В руках у диджея - бокал. Был ли в нем алкоголь, неизвестно.

Снимок был сделан в Маскате, Оман, на курорте Мускат-Хиллз.

Как сообщал УНИАН, шведский ди-джей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный, как Avicii, скончался в Омане 20 апреля в возрасте 28 лет.

В течение нескольких лет Avicii страдал от острого панкреатита, который повлекло за собой чрезмерное употребление алкоголя. В 2014 году ему удалили желчный пузырь и аппендицит. Avicii был одним из самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes и входил в тридцатку самых богатых музыкантов моложе 30 лет.