Армения: во время субботних протестов в Ереване полиция задержала 102 людей

Протестное шествие в разных частях Еревана продолжается с утра.

В субботу в рамках протестов против премьер-министра Сержа Саргсяна полиция Армении задержала 102 человека.

Об этом сообщает пресс-служба армянской полиции, пишет Европейская правда со ссылкой на News.am.

Протестное шествие в различных частях Еревана продолжается с утра. Периодически демонстранты перекрывают улицы. В субботу после обеда они находятся на полностью заблокированном проспекте Маштоца - центральной артерии Еревана.

Премьер-министр Серж Саргсян сегодня призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

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Акции протеста против Саргсяна в Ереване проходят с 13 апреля. Участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов.

Полиция ежедневно задерживает десятки протестующих, большинство из которых вскоре отпускает.

Сегодня на фоне протестов Служба национальной безопасности Армении сообщила о предупреждении серии терактов в стране.