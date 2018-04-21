Королева Великобритании Елизавета II празднует 92-летие

Легендарный монарх не только очаровывает нежными образами, но является и своеобразным символом Великобритании. Однако мало кто знает, что Елизавета II является профессиональным механиком и рекордсменом, а еще она вышла замуж за своего родственника.

Сегодня, 21 апреля, британская королева Елизавета II празднует свое 92-летие.

Как сообщает Depo.ua, день британского монарха празднуется дважды в год. Первый раз - непосредственно в день рождения королевы, а второй - в июне.

Причем второе празднование и является официальным праздником и отмечается, сопровождаясь военным парадом.

По данным СМИ, Елизавета II проведет неофициальное празднование в кругу ближайших родственников, а на июньский день рождения состоится торжественный концерт в лондонском зале Альберт-Холл.

На событие пригласили известных артистов: Том Джонс, Кайли Миноуг, Стинг, Крейг Дэвид, Шон Мендес, регги-певец Shaggy, Энн-Мари и группа Ladysmith Black Mambazo. Концерт будут транслировать на канале ВВС.

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Добавим, что Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Она вошла в историю как монарх, который дольше всех правил в Британии.

Очаровательная Елизавета II, несмотря на свой престижный статус ведет достаточно скромную жизнь. Ее Величество не любит излишнее внимание журналистов, поэтому никогда не соглашается на интервью. Следовательно много фактов, которые касаются предпочтений и личной жизни Елизаветы ІІ, остаются малоизвестными общественности, пишет 24 канал.

Остроумная и стильная, очаровательная и строгая, взвешенная и мудрая – вот такой является королева Великобритании. Елизавета II никогда не принимает поспешных решений, с удовольствием встречается с мировыми лидерами и одна из немногих, кто сумел сохранить монархию в XXI веке.

Напомним, накануне своего 92-летия британская королева Елизавета II предложила сделать принца Чарльза лидером Содружества наций, которое объединяет страны-бывшие колонии Британской империи.