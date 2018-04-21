Госдеп назвал правительство РФ "морально недостойным" из-за ежедневных нарушений прав человека

В Госдепе заявили, что Соединенные Штаты должны быть примером для других стран, поддерживая справедливое и эффективное управление на основе верховенства права и уважения прав человека.

Государственный департамент назвал Китай, Россию, Иран и Северную Корею «морально недостойными» правительствами, которые ежедневно нарушают права человека в своих границах, становясь «силами нестабильности».

Как передает Голос Америки, во время презентации отчета Госдепартамента по соблюдению прав человека в 2017 году, исполняющий обязанности государственного секретаря США Джон Салливан напомнил, что «Стратегия США по национальной безопасности» отмечает, что коррупционное и слабое управление является угрозой для мировой стабильности и американских интересов.

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«Некоторые правительства не могут удерживать безопасность и обеспечивать основные нужды своих народов, а другие просто не желают это делать», - подчеркнул Салливан.

«Государства, которые ограничивают свободу волеизъявления и мирных собраний, которые позволяют совершать насилие против религиозных, этнических и других меньшинств, или наносят ущерб основополагающему достоинству человека являются непорядочными и вредят нашим интересам», - отметил он.

Салливан заявил, что Соединенные Штаты должны быть примером для других стран, поддерживая справедливое и эффективное управление на основе верховенства права и уважения прав человека.

«Соединенные Штаты продолжат поддерживать тех в мире, кто борется за человеческое достоинство и свободу», - сказал он.