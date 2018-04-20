В США демократы подали многомиллионный иск против штаба Трампа, WikiLeaks и россиян

Демократы обвиняют сына и зятя Трампа, а также его советников в сговоре с РФ во время избирательной кампании в 2015-2016 годах.

Демократическая партия Соединенных Штатов Америки обратилась в суд с обвинением в сговоре представителей Российской Федерации, избирательного штаба президента Дональда Трампа и интернет-ресурса WikiLeaks с целью причинения ущерба кандидату демократов в президенты Хиллари Клинтон в 2015-2016 годах.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Читайте такжеПутин не говорил Трампу о том, что в России самые красивые проститутки - Кремль

Издание отмечает, что Национальный комитет Демократической партии в пятницу подал многомиллионный иск к российскому правительству, избирательному штабу Трампа и организации WikiLeaks. Демократы утверждают в своем иске о масштабном сговоре с целью подрыва избирательной кампании 2016 года и перевес результатов выборов в пользу Трампа.

"В иске, поданном в федеральный окружной суд в Манхэттене, утверждается, что высокопоставленные лица избирательного штаба Трампа сговорились с российским правительством и его военным разведывательным управлением, чтобы нанести вред кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон и помочь Трампу во взломе компьютерных сетей Демократической партии и распространении похищенной там информации", - пишет издание.

Руководитель Национального комитета Демократической партии Том Перес заявил: "Во время президентской кампании в 2016 году Россия запустила полномасштабное нападение на нашу демократию, и она нашла заинтересованного и активного партнера в избирательной кампании Дональда Трампа".

"Это был акт беспрецедентной измены: избирательный штаб кандидата в президенты Соединенных Штатов сговорился с вражеским иностранным государством, чтобы усилить свой шанс победить на выборах президента", - подчеркнул Перес.

В иске утверждается, что связи избирательного штаба Трампа с Россией способствовали вмешательству в выборы в США, что нанесло серьезный вред Демократической партии.

Национальный комитет Демократической партии заявляет, что кибератака на его компьютеры подорвала способность общаться с избирателями, собирать пожертвования и эффективно функционировать.

В иск обвиняется сам Трамп. В то же время в нем говорится о ряде советников Трампа, которые встречались с людьми, которые, вероятно, были связаны с Россией, включая сына Трампа - Дональда-младшего, зятя Трампа - Джареда Кушнера, и его советников в избирательном штабе Пола Манафорта и его заместителя Рик Гейтса.

В иске также говорится о Главном разведывательном управлении России (ГРУ), которое правительство США обвинило в организации хакерских атак, а также о WikiLeaks, опубликовавшем похищенные письма Национального комитета Демократической партии. Также фигурирует имя Джулиана Ассанджа как основателя этого ресурса.