В постели с Трампом: экс-модели Playboy разрешили написать книгу о сексе с президентом США (видео)

Суд позволил ей свободно говорить о том, какие отношения связывали с президентом Дональдом Трампом.

Экс-модель Playboy Карен Макдугал получила разрешение на публикацию рассказа о 10-месячном романе с Дональдом Трампом.

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Макдугал заявила, что ее отношения с будущим президентом США начались в 2006 году - вскоре после того, как его жена Мелания родила сына Бэррона Трампа.

47-летняя экс-модель Playboy Карен Макдугал в среду заключила соглашение с издателем таблоидов «American Media Inc» (AMI).

Оно позволит ей свободно говорить о том, какие отношения ее связывали с президентом Дональдом Трампом.