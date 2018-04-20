В постели с Трампом: экс-модели Playboy разрешили написать книгу о сексе с президентом США (видео)

14:03, 20 апреля 2018
Мир
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Макдугал заявила, что ее отношения с будущим президентом США начались в 2006 году - вскоре после того, как его жена Мелания родила сына Бэррона Трампа.

47-летняя экс-модель Playboy Карен Макдугал в среду заключила соглашение с издателем таблоидов «American Media Inc» (AMI).

Оно позволит ей свободно говорить о том, какие отношения ее связывали с президентом Дональдом Трампом.

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Теги: #Трамп#модель Playboy