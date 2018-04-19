Эксперты подсчитали, во сколько обойдется свадьба принца Гарри и Меган Маркл

13:56, 19 апреля 2018
Мир
75
REUTERS

Так, согласно подсчетам агентства "Брайд Букс", королевская свадьба обойдется почти в 46 миллионов долларов.

Читайте такжеПринц Уильям раскрыл пол будущего ребенка

Если верить агентству, то большую часть денег - это 43 миллиона долларов, королевская семья выделит на безопасность. Охранять всех присутствующих будут профессиональные снайперы и полицейские под прикрытием.

А вот если отбросить расходы на безопасность, то общая стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл обойдется в немножко меньше трех миллионов долларов. Место проведения обойдется в 500 тысяч долларов. Еда - 409 тысяч, платье Меган Маркл, макияж и прическа стоят 445 тысяч. Костюм жениха принца Гарри обойдется в 12 тысяч.

Напомним, на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл приглашены 600 гостей. Такое количество людей будет на официальной части, а вот на саму вечеринку молодожены пригласили всего 200 гостей. Это наименьшая королевская свадьба за последние годы по количеству гостей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #принц Гарри и Меган Маркл