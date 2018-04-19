Самой красивой женщиной года назвали певицу Pink (фото)

Американская певица Pink и двое ее детей стали героями обложки издания People.

Журнал People назвал самой красивой женщиной года американскую певицу Pink и разместил на обложке нового номера ее фото с двумя детьми, сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу. Пост опубликовали на странице издания в Instagram.

Читайте такжеСупербоул-2018: Пинк объяснила, что выплюнула перед исполнением гимна США (видео)

"Она может быть лауреатом "Грэмми" и поп-звездой, но героиня нашего "красивого выпуска" признает, что, когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не спешить", – написали под фото.

"Красивым можно быть и внешне, и внутренне, с разными оттенками и размерами. Красота – она в том, какой вы ее видите для себя", - сказала Пинк.