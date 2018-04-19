Самой красивой женщиной года назвали певицу Pink (фото)

12:44, 19 апреля 2018
Мир
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Pink признали самой красивой женщиной / скриншот

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"Она может быть лауреатом "Грэмми" и поп-звездой, но героиня нашего "красивого выпуска" признает, что, когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не спешить", – написали под фото.

"Красивым можно быть и внешне, и внутренне, с разными оттенками и размерами. Красота – она в том, какой вы ее видите для себя", - сказала Пинк.

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Теги: #Пинк на Супербоул