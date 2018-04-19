"Адские мучения": Шарлиз Терон рассказала, как смогла похудеть на 23 килограмма

Актриса набирала вес в течение трех с половиной месяцев. А вот на то, чтобы сбросить его, у звезды ушло полтора года.

Голливудской актрисе Шарлиз Терон для роли многодетной матери в фильме "Талли" пришлось набрать вес.

"Я набрала 20 с лишним килограммов. У меня началась депрессия. Впервые в жизни я ела так много переработанных продуктов и сахара. Сниматься в этом фильме было не слишком весело для меня", - поделилась актриса с ET.

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В фильме Терон сыграла мать троих детей. "Первые три недели были достаточно веселыми. Я была словно ребенок в кондитерской. Я завтракала фастфудом и выпивала два молочных коктейля. Но потом это перестало быть таким забавным. Есть стало моей работой. Я даже ставила будильник, чтобы проснуться среди ночи и поесть, так как мне нужно было поддерживать вес. Я вставала в два часа ночи и съедала тарелку холодных макарон с сыром, которая стояла около моей кровати", - вспоминает звезда.

Шарлиз села на жесткую диету, начала регулярно заниматься в спортзале. Увы, результаты всех усилий ее жестоко разочаровывали.

Актриса набирала вес в течение трех с половиной месяцев. А вот на то, чтобы сбросить его, у звезды ушло полтора года и это были «адские мучения».

По словам актрисы, утешил ее доктор: "Просто не стоит забывать, что обмен веществ в 42 года у вас уже совсем не тот, что был в 27 лет!». К счастью, он оказался прав. Однако возвращение к прежней форме заняло у Шарлиз целых полтора года.