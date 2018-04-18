Британцы селятся в палатках под дверью роддома в ожидании третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма (видео)

В госпитале святой Марии появились на свет двое других детей пары - принц Джордж и принцесса Шарлотта. И своего третьего ребенка герцогиня Кейт будет рожать в этой же больнице.

Британцы - в ожидании рождения третьего ребенка принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Читайте такжеПринц Уильям раскрыл пол будущего ребенка В госпитале святой Марии появились на свет двое других детей пары - принц Джордж и принцесса Шарлотта. И своего третьего ребенка герцогиня Кейт будет рожать в этой же больнице. Младенец, как прогнозируют, должен появиться на свет до конца месяца, а фанаты уже поселились в палатках под дверью больницы, где будут роды.

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