Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Владимир Тыкке сыграл в трех частях сериала "Улицы разбитых фонарей", "Тайнах следствия", а также в фильмах "День счастья", "Комиссия по расследованию" и "Крах".

Российский актер Владимир Тыкке, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей» умер на 75-м году жизни.

Об этом говорится в сообщении на сайте театра-фестиваля "Балтийский дом".

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"Театр-фестиваль "Балтийский дом" с прискорбием сообщает, что 16 апреля 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни главный режиссер театра, заслуженный артист России Владимир Александрович Тыкке", - отметили в театре.

Владимир Тыкке сыграл в трех частях сериала "Улицы разбитых фонарей", "Тайнах следствия", а также в фильмах "День счастья", "Комиссия по расследованию" и "Крах".

Как сообщал УНИАН, в США умер оскароносный режиссер "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман.