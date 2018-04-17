Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»
18:28, 17 апреля 2018Мир
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Владимир Тыкке сыграл в трех частях сериала "Улицы разбитых фонарей", "Тайнах следствия", а также в фильмах "День счастья", "Комиссия по расследованию" и "Крах".
Актер скончался умер на 75-м году жизни / Кино-Театр.РУ
Российский актер Владимир Тыкке, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей» умер на 75-м году жизни.
Об этом говорится в сообщении на сайте театра-фестиваля "Балтийский дом".
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"Театр-фестиваль "Балтийский дом" с прискорбием сообщает, что 16 апреля 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни главный режиссер театра, заслуженный артист России Владимир Александрович Тыкке", - отметили в театре.
Владимир Тыкке сыграл в трех частях сериала "Улицы разбитых фонарей", "Тайнах следствия", а также в фильмах "День счастья", "Комиссия по расследованию" и "Крах".
Как сообщал УНИАН, в США умер оскароносный режиссер "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман.
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