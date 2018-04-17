В кадре не их тело, а мое: украинка рассказала о работе дублером в киноиндустрии США (видео)

Татьяна Родина уже завоевала для себя место на американской "фабрике звезд", но планирует достичь большего.

Украинка Татьяна Родина прошла невероятно долгий путь, чтобы поселиться в Нью-Йорке. Снимается в маленьких ролях, иногда - рядом с известными актерами, рассказывает программа "Гроші".

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Родина уже завоевала для себя место на американской "фабрике звезд", но не планирует останавливаться. "Когда-нибудь я тоже буду топовой актрисой и у меня будет персональный водитель", - говорит она в камеру телефона, пока едет в метро.

Сейчас ей приходится дублировать актрис в сценах поцелуев или демонстрации тела - например, когда показывают татуировки героинь. К ней обращаются, когда актрисы отказываются сниматься в сцене или их тело не очень хорошо смотрится в кадре. При этом она ходит на пробы в погоне за мечтой - играть роли самой, а не дублировать других актрис.

В 2008 году украинка возглавляла ведущее модельное агентство Луганска. Пройдя многие конкурсы, она стала обладательницей титулов "Мисс Украина-94", "Вице-мисс мира-99", "Мисс Средиземноморье-2003".

"ДиКаприо мне не очень понравился, хотя многие отзываются о нем очень положительно. Я провела с ним на площадке один день, и он создал впечатление очень высокомерного человека. Как говорится, со звездой во лбу. Представляете, он даже в туалет с охраной ходит! С ним нельзя не то чтобы сфотографироваться, но и просто заговорить", - рассказала она в интервью в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, в фильме "Тихоокеанский рубеж - 2" украинка Иванна Сахно играет робота и на протяжении всей картины носит тяжелый металлический костюм.