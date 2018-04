Россия и секс-скандалы: в США вручили Пулитцеровскую премию (видео)

Газета The New York Times и журнал New Yorker получили приз в номинации "За служение обществу" за цикл статей о скандале вокруг сексуальных домогательств в Голливуде, связанных с продюсером Харви Вайнштейном.

В Колумбийском университете в Нью-Йорке 16 апреля прошла церемония награждения победителей Пулитцеровской премии. Список лауреатов опубликовали на сайте мероприятия. Газеты The New York Times и The Washington Post победили в категории "За раскрытие национальной темы" благодаря серии материалов о вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году и возможных связях Кремля и избирательного штаба главы Белого дома Дональда Трампа. The New York Times и журнал New Yorker получили приз в номинации "За служение обществу" за цикл статей о скандале вокруг сексуальных домогательств в Голливуде, связанных с продюсером Харви Вайнштейном. Агентство Reuters победило в номинации "Международный репортаж" за публикации о филиппинском президенте Родриго Дутерте и его борьбе с наркоторговлей. Читайте такжеОскар-2018: как пройдет юбилейная церемония - красная дорожка, номинанты и дух Вайнштейна (фото, видео) Альбом DAMN рэпера Кендрика Ламара отметили в категории "За выдающееся музыкальное произведение". Это первая в истории премии награда за неклассическую музыкальную работу. Лучшей художественной книгой года признали роман "Дешевле" писателя Эндрю Шона Грира. Пулитцеровская премия вручается c 1917 года. Размер премии составляет $15 тыс. В этом году победителей определили в 21-й номинации: 14-ти – в сфере журналистики и семи – в области искусств.

