СМИ сообщили о госпитализации Анджелины Джоли

Источники, близкие к Джоли, признались, что звезда страдает от бессонницы и потери аппетита, что ослабляет ее физически и приводит к истощению нервной системы.

СМИ сообщили о том, что голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли была госпитализирована. Инцидент произошел в марте этого года.

Звезда потеряла сознание у себя дома, после чего ее забрали в больницу. Об этом, со ссылкой на австралийский еженедельник NW, сообщает ТСН.

Сообщается, что инцидент произошел еще в марте, однако информация об этом попала в СМИ только сейчас.

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Кто именно вызвал скорую после ухудшения состояния Джоли – горничная или кто-то из старших детей, неизвестно. Актрису сразу же забрали в больницу. По результатам обследования, стало понятно, что у Анджелины истощение.

Источники, близкие к Джоли, признались, что звезда страдает от бессонницы и потери аппетита, что ослабляет ее физически и приводит к истощению нервной системы. Сама она отказывается признавать, что с ней что-то не так.

Экс-супруг Джоли Брэд Питт обеспокоен ее состоянием здоровья и просит Анджелину пройти обследование. Брэд пытается уговорить Анджелину лечь в клинику, чтобы пройти реабилитационный курс. Но она пока решительно отвергает такие меры, заявляя, что очень занята, сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, Брэд Питт закрутил роман с художницей в разгар бракоразводного процесса с Джоли.