Джастин Бибер побил мужчину, заступившись за незнакомку

Бибер ударил мужчину после того, как тот не отреагировал на его крики.

Поп-звезда Джастин Бибер на вечеринке на фестивале Coachella в Калифорнии заступился за девушку.

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Как сообщает TMZ, Бибер с другом увидели, как ее держит за горло мужчина. Они кричали ему, чтобы он отпустил девушку, но реакции не последовало. Тогда Бибер ударил его в лицо и толкнул.

Сообщается, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Его выгнали с вечеринки. После этого он, выкрикивая имя Бибера, набросился на автомобиль, в котором певца не было. В итоге буйного мужчину задержала полиция.

Как сообщал УНИАН, ранее Китай решил "очистить" свою культуру от Джастина Бибера: певцу запретили въезд, пока "не повзрослеет".