В США умер исполнитель роли безжалостного сержанта в "Цельнометаллической оболочке" (видео)

Ли Эрмей, прославившийся ролью в фильме "Цельнометаллическая оболочка" Кубрика, ушел из жизни в результате осложнений при пневмонии.

Ветеран Вьетнамской войны и актер Ли Эрмей умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил в Twitter его агент Билл Рогин.

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"С глубокой печалью и скорбью сообщаю, что Р. Ли. Эрмей ("Ганни") скончался сегодня утром в результате осложнений при пневмонии. Мы все будем по нему скучать", - написал менеджер.

Подростком Эрмей часто имел проблемы с полицией и в 17 лет дважды подвергался аресту за хулиганство. После второго ареста судья поставил его перед выбором: или он отправляется в тюрьму, или идёт в армию.

Ли Эрмей 11 лет служил в морской пехоте США. После 14 месяцев службы во Вьетнаме и двух командировок на Окинаву (Япония) получил почетное звание Gunnery Sergeant. После тяжелого ранения вынужден был оставить службу и выйти в отставку. После этого он снимался в фильмах и телесериалах, а также озвучивал мультфильмы.

Широкую известность ему принесла лента Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» о войне во Вьетнаме, вышедшая в 1987 году. За работу в этом фильме Эрмей получил премию «Золотой глобус» как лучший актер второго плана.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в США умер оскароносный режиссер "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман.